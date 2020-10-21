У Харкові прогримів вибух: швидка госпіталізувала двох осіб. Фото і відео

У центрі Харкова вдень 21 жовтня прогримів вибух і трапилася пожежа в приміщенні, де зберігалася китайська піротехніка. Внаслідок постраждали щонайменше дві людини. Вони змогли вибратися з місця НП самі, їх госпіталізували у важкому стані.

Про НП спочатку повідомили місцеві Telegram-канали, опублікувавши кадри події. Користувачі соцмереж почали писати про дим, який піднімався високо над дахом будівлі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що пожежникам інформація про нібито вибух у будинку по провулку Кравцова, 7 надійшла о 12:38. За словами заявника, у приміщенні виготовлялася піротехніка, унаслідок є постраждалі. На місце події виїхали чотири відділення рятувальників, зокрема й на автоцистерні.

Один із співробітників установи, розташованої поряд із місцем пожежі, підкреслив, що спочатку трапився вибух балона, після чого загорілася піротехніка, яка була в приміщенні.

Помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін повідомив, що рятувальники локалізували загоряння через приблизно годину. Наявність постраждалих та причина події уточнювалися.

"Там, попередньо, виготовляли піротехніку. Були вибухи, сильне задимлення, зрозуміло, десь є горіння. Три автоцистерни та одна автодрабина до місця спрямовано. Йде розвідка і ліквідація. Є попередні постраждалі, можливе отруєння", – сказав він у коментарі "KHARKIV Today".

Водночас стало відомо, що двох постраждалих госпіталізували в Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної допомоги у важкому стані.

"Двоє людей. У них опіки. У "четвірку" госпіталізували, важкі. Це попередня інформація. Поки не знаю, які частини тіла пошкоджено", – цитує "KHARKIV Today" слова директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забаша.

У ГУНП України в Харківській області зазначили, що поліцейські встановлюють обставини пожежі будівлі в Шевченківському районі Харкова.

"Внаслідок події постраждали двоє чоловіків. Їх з опіками доставили до лікарні. Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків. Інформацію внесено до Єдиного обліку Шевченківського відділу поліції. Всі причини та обставини загоряння будівлі встановлюються", – йдеться у повідомленні правоохоронців у Telegram.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, будівля перебувала в оренді у продавців піротехнічних виробів.

"У підвалі, а також на двох поверхах зберігалася китайська піротехніка. Ділки просто переклеювали бирки, нібито вони є її виробником. У якийсь момент трапився спалах, який намагалися спочатку загасити вогнегасником, але після вже викликали рятувальників", – зазначив співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня під Харковом на Окружній дорозі в районі Екопарку зіткнулися Toyota Land Cruiser і Lanos. У ДТП загинув підполковник ДСНС у Харківській області Дмитро Азаренков і його 15-річна донька Анастасія, які їхали в "Ланосі". Водій "Тойоти" вижив.