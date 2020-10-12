У Харкові позашляховик влетів у пивний кіоск. Фото і відео

Борис Бондар Розслідування 21:53, 12.10.2020 Оновлено: 22:18, 12.10.2020

У Харкові позашляховик Mercedes зіткнувся з автомобілем Mazda, після чого влетів у пивний кіоск.

Про це повідомив Telegram-канал ТРУХА. У момент ДТП продавець був усередині кіоску.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Прибулі на місце події поліціянти перевірили вміст алкоголю у водія Mercedes за допомогою приладу Drager. Він показав значення, що перевищує норму.

Водій розповів, що, коли завів машину, вона чомусь поїхала назад.

Також він додав, що взагалі не п'є горілки.

Mercedes зіткнувся з автомобілем Mazda
Telegram-канал ТРУХА
Після зіткнення Mercedes влетів у кіоск
Telegram-канал ТРУХА
ДТП в Харкові
Telegram-канал ТРУХА

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний випадок трапився в місті Рівне. Місцевий бізнесмен у нетверезому стані сів за кермо свого Mercedes-Benz S-Class і почав таранити кіоски та паркани.

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