У Харкові попрощалися із загиблими в страшному ДТП полковником ДСНС і його донькою. Відео

Obozrevatel Розслідування 13:08, 23.10.2020 Оновлено: 13:20, 23.10.2020

У Харкові попрощалися із загиблими в смертельному ДТП 41-річним підполковником ДСНС Дмитром Азаренковим і його 15-річною донькою Анастасією.

Віддати данину пам'яті жертвам страшної аварії прийшли сотні людей, відео прощання опубліковано в Telegram-каналі "Веха (Харьков)" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

19-річний водій Toyota Land Cruiser Дмитро Габишев затриманий. За попередніми даними, під час скоєння ДТП він був у нетверезому стані.

Київський райсуд Харкова 23 жовтня обрав йому запобіжний захід: він залишиться в СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП визнав свою провину.

Як повідомив OBOZREVATEL, у Харкові на Набережній юристка Харківського ДСНС на автомобілі Kia Sorento знесла на великій швидкості огорожу і впала в річку.

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