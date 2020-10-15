У Харкові агітатор "Слуги народу" напав з ножем на активіста "ЄС"

У Харкові агітатор від провладної партії "Слуга народу" із ножем напав на активіста партії "Європейська Солідарність", розкидав агітаційний матеріал та втік із місця події.

Про це повідомила Харківська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" у Facebook. Представники партії подали заяву до поліції.

"Європейська Солідарність" у ході передвиборчої кампанії стикається з чималим тиском з боку конкурентів. Сьогодні зранку, 15 жовтня, в Харкові біля метро Студентська було здійснено напад на агітатора територіальної організації партії "Європейська Солідарність". Агітатор партії "Слуга народу" розкидав агітаційний матеріал та намагався завдати травм ножем нашому представнику. Злочинець з місця події втік", – йдеться у повідомленні.

"Європейська Солідарність" розцінює цей факт як грубе порушення виборчого процесу, це вказує на некомпетентність та неспроможність протистояти єдиній проукраїнській та проєвропейській силі в регіоні", – зазначила партійна організація.

Нападник розкидав агітаційний матеріал Facebook Європейської Солідарності

На представника "ЄС" напав агітатор "Слуги народу" Facebook Європейської Солідарності

Фотографії з місця події опублікувала народна депутатка Ірина Фріз.

"Ганьба злочинним діям, якими намагаються зупинити нашу партію та наших кандидатів", – наголосила вона.

Нападник утік із місця події Facebook Ірини Фріз

Агітатор партії "Слуга народу" намагався завдати ножових травм представнику "ЄС" Facebook Ірини Фріз

Нардепка висловила обурення інцидентом у Харкові Facebook Ірини Фріз

Кандидати від "Європейської Солідарності" Артем Ревчук та Максим Зеленський звернулися до органів Національної поліції із заявою про скоєння кримінального правопорушення

"Європейська Солідарність" сподівається на оперативне та об’єктивне розслідування справи, адже злочинець має бути обов’язкового покараний – підсумували харківські партійці.

В "ЄС" повідомили про напад на свого представника у Харкові Facebook Європейської Солідарності

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше результати соцопитування групи "Рейтинг" визначили п'ять партій, які станом на 7 жовтня могли подолати умовний п'ятивідсотковий бар’єр. Серед них "Слуга народу" та "ЄС".