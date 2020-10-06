У Громадській раді при Міноборони знайшли сепаратиста із "Миротворця"

Вікторія Довгань Розслідування 14:42, 6.10.2020 Оновлено: 14:42, 6.10.2020

До складу оновленої Громадської ради при Міністерстві оборони України, яка почала діяти у травні, потрапив сепаратист Александр Лалак.

Як повідомили на сторінці спільноти "Перший волонтерський" у Facebook, він є головою так званої Незалежної профспілки військовослужбовців України, головою "Національного фронту порятунку України" та головою руху "Пенсійна мобілізація силових структур".

Однак жодна із цих організацій не зареєстрована органами юстиції України відповідно до чинного законодавства. Показово і те, що Лалак внесений у базу сайту "Миротворець". Підставою для цього стало масове розповсюдження ним в інтернеті кремлівських наративів, фейків пропаганди країни-агресора. Така діяльність одіозного спільника адептів "руского міра" була спрямована на внесення деструктиву і дестабілізацію ситуації в Україні.

Олександр Лалак внесений до бази сайту "Миротворець".
Facebook "Перший волонтерський"
Лалак в мережі насміхався зі скорботи за загиблими воїнами ЗСУ .
Facebook "Перший волонтерський"

"Від самого початку діяльності Громадської ради при Міністерстві оборони України Лалак зайняв руйнівну позицію, намагаючись зривати засідання та організовуючи скандали. Виявилось, що його входження до складу ради пролобіював один з організаторів Антимайдану 2013-2014 років Олег Калашников. Саме він є товаришем та одногрупником Лалака і відомий як ярий ненависник України", – розповіли волонтери.

Сепаратист активно розповсюджував російську пропаганду.
Facebook "Перший волонтерський"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше у мережі спалахнув скандал через те, що кандидатом у депутати Миколаївської міської ради Центрального району від "Слуги народу" висунули Єгора Клецова.

  • Він внесений до бази сайту "Миротворець" як спільник терористів "Л/ДНР". Після резонансу, який виник в суспільстві через цей факт, Клецов вирішив знятися з виборів.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Зараз час взяти на себе відповідальність, щоб потім не гинули діти та онуки

Лікар знаходив дівчат у мережі, а потім шантажував і калічив. Ексклюзив про садиста з Києва

У Киргизстані після хвилі протестів визнали результати виборів недійсними

"Слуги народу" не змогли відрізнити програму путінської "Єдиної Росії" від своєї

У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу олігархам і політикам через "Слугу народу"