У Громадській раді при Міноборони знайшли сепаратиста із "Миротворця"

До складу оновленої Громадської ради при Міністерстві оборони України, яка почала діяти у травні, потрапив сепаратист Александр Лалак.

Як повідомили на сторінці спільноти "Перший волонтерський" у Facebook, він є головою так званої Незалежної профспілки військовослужбовців України, головою "Національного фронту порятунку України" та головою руху "Пенсійна мобілізація силових структур".

Однак жодна із цих організацій не зареєстрована органами юстиції України відповідно до чинного законодавства. Показово і те, що Лалак внесений у базу сайту "Миротворець". Підставою для цього стало масове розповсюдження ним в інтернеті кремлівських наративів, фейків пропаганди країни-агресора. Така діяльність одіозного спільника адептів "руского міра" була спрямована на внесення деструктиву і дестабілізацію ситуації в Україні.

"Від самого початку діяльності Громадської ради при Міністерстві оборони України Лалак зайняв руйнівну позицію, намагаючись зривати засідання та організовуючи скандали. Виявилось, що його входження до складу ради пролобіював один з організаторів Антимайдану 2013-2014 років Олег Калашников. Саме він є товаришем та одногрупником Лалака і відомий як ярий ненависник України", – розповіли волонтери.

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