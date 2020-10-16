У ЄС стривожилися через російські танки на Донбасі

Європейський Союз висловив стурбованість через виявлення на непідконтрольних українському уряду районах Донбасу озброєння, яке було розміщено з порушенням ліній відведення.

Про це йдеться в заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України і незаконної анексії нею Криму. Як передає "Укрінформ", воно було озвучено на засіданні Постійної ради ОБСЄ 15 жовтня.

"ЄС вітає черговий тиждень відносного спокою на лінії зіткнення. Звіти СММ підтверджують, що режим всеосяжного і необмеженого припинення вогню в основному дотримується, а кількість порушень залишається на безпрецедентно низькому рівні. Однак ми стурбовані повідомленнями про виявлення озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення в непідконтрольних уряду районах", – зазначили в заяві.

В Євросоюзі закликали сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню, а також "утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу".

Крім того, там вказали, що додаткові заходи не в повному обсязі дотримуються сторонами, і належний механізм координації для адекватної реакції на можливу ескалацію "все ще відсутній".

"Тому ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Загального центру з контролю і координації", – підкреслюється в заяві ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованій території Луганської області виявили 51 одиницю озброєння російських військ на чотирьох полігонах, із них сім танків – біля житлового масиву в селищі Хрустальний. Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 14 жовтня.