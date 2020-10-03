У ДСНС назвали найскладніші ділянки пожеж на Луганщині. Фото та відео

На території Луганської області, де вирують лісові пожежі, найскладніша ситуація склалася в трьох районах уздовж лінії розмежування.

Йдеться про Станично-Луганський, Новоайдарський та Сєвєродонецький. У цих районах в зону ураження потрапило 32 населених пункти, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Рятувальники погасили один з осередків пожежі на Луганщині. ДСНС

Станом на 21:00 суботи, 3 жовтня, гасіння пожеж тривало в шести осередках:

на околиці села Смолянинове Новоайдарського району (площа 1,4 тисячі га), спостерігається виникнення верхової пожежі в Боровеньках, Щедріщевому і Пурдівці;

поблизу населених пунктів Боброве, Воронове і Бобровске з подальшим поширенням в напрямку Сєвєродонецька (пожежа локалізована на площі 6 тисяч га);

поблизу Трьохізбенка, Муратового, Капітанового в Новоайдарському районі (пожежа локалізована на площі 2,6 тисячі га);

поблизу сіл Лобачеве і Геївка Станично-Луганського району (пожежа локалізована на площі 1 тис. га);

поблизу Вільхового Станично-Луганського району (пожежа локалізована на площі 2 тисячі га);

поблизу Болотеного Станично-Луганського району (горить понад 6 га очерету і сухої рослинності).

Загальна площа пожежі становила близько 20 тисяч га. ДСНС

За попередніми даними, орієнтовна площа поширення вогню становить понад 20 тисяч га.

За останніми даними загинули 11 людей, 150 були евакуйовані.

Гасіння пожеж на Луганщині вночі. ДСНС

До ліквідації пожеж залучені 1 539 осіб і 306 одиниць техніки, в тому числі три літаки Ан-32П і три вертольоти ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники погасили один з центрів масштабних пожеж на Луганщині поблизу села Чмирівка Старобільського району.