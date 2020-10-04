У ДСНС назвали найскладніші ділянки пожеж на Луганщині. Фото та відео

На території Луганської області, де вирують лісові пожежі, найскладніша ситуація склалася в трьох районах уздовж лінії розмежування.

Йдеться про Станично-Луганський, Новоайдарський та Сєвєродонецький. У цих районах в зону ураження потрапило 32 населених пункти, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Станом на 21:00 суботи, 3 жовтня, гасіння пожеж тривало в шести осередках:

на околиці села Смолянинове Новоайдарського району (площа 1,4 тисячі га), спостерігається виникнення верхової пожежі в Боровеньках, Щедріщевому і Пурдівці;

поблизу населених пунктів Боброве, Воронове і Бобровске з подальшим поширенням в напрямку Сєвєродонецька (пожежа локалізована на площі 6 тисяч га);

поблизу Трьохізбенка, Муратового, Капітанового в Новоайдарському районі (пожежа локалізована на площі 2,6 тисячі га);

поблизу сіл Лобачеве і Геївка Станично-Луганського району (пожежа локалізована на площі 1 тис. га);

поблизу Вільхового Станично-Луганського району (пожежа локалізована на площі 2 тисячі га);

поблизу Болотеного Станично-Луганського району (горить понад 6 га очерету і сухої рослинності).

За попередніми даними, орієнтовна площа поширення вогню становить понад 20 тисяч га.

За останніми даними загинули 11 людей, 150 були евакуйовані.

До ліквідації пожеж залучені 1 539 осіб і 306 одиниць техніки, в тому числі три літаки Ан-32П і три вертольоти ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники погасили один з центрів масштабних пожеж на Луганщині поблизу села Чмирівка Старобільського району.