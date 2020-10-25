У "ДНР" дітей в садку змусили позувати з прапорами терористів. Фото
У тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області вихованців дитячого садка змусили позувати з прапорами терористів "ДНР".
Добірку відповідних фото оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Дитячий садок в окупованому Харцизьку. Просто немає слів, щоб це прокоментувати", – обурився захисник.
На світлинах видно, що пропагандисти окупантів буквально насаджують малюкам цілий культ символіки військових злочинців. Так, дітей одягають в костюми кольору прапора "ДНР", змушують малювати його на заняттях і вишиковуватися під ним же на групових фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пропагандою війни серед дітей Донбасу займаються такі російські організації, як "Юнармія" і "Пересвет".
Вони шикують дітей у військовій формі під прапорами бойовиків, проводять для них вишколи в польових умовах і налаштовують з дитинства звикати до можливої участі в бойових діях.
Нагадаємо, на початку вересня терористи "ДНР" змусили школярів присягнути їм на вірність біля підніжжя Савур-Могили.