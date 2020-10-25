У "ДНР" дітей в садку змусили позувати з прапорами терористів. Фото

У тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області вихованців дитячого садка змусили позувати з прапорами терористів "ДНР".

Добірку відповідних фото оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Дитячий садок в окупованому Харцизьку. Просто немає слів, щоб це прокоментувати", – обурився захисник.

На світлинах видно, що пропагандисти окупантів буквально насаджують малюкам цілий культ символіки військових злочинців. Так, дітей одягають в костюми кольору прапора "ДНР", змушують малювати його на заняттях і вишиковуватися під ним же на групових фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL: