У "ДНР" дітей в садку змусили позувати з прапорами терористів. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
1,6 т.
Дітей в садочку Харцизька фотографують з прапорами терористів

У тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області вихованців дитячого садка змусили позувати з прапорами терористів "ДНР".

Добірку відповідних фото оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Дитячий садок в окупованому Харцизьку. Просто немає слів, щоб це прокоментувати", – обурився захисник.

Костюми для танців дітям також шиють в кольорах прапора "ДНР".

На світлинах видно, що пропагандисти окупантів буквально насаджують малюкам цілий культ символіки військових злочинців. Так, дітей одягають в костюми кольору прапора "ДНР", змушують малювати його на заняттях і вишиковуватися під ним же на групових фото.

На творчих заняттях в садочку дітям окупованого Донбасу доводиться малювати символіку бойовиків.
Дітей в Харцизьку змусили фотографуватися під прапором "ДНР".

Анатолій Штефан

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