У Дніпрі троє чоловіків викрали перехожого, вивезли в ліс, роздягнули й побили до смерті

У Дніпрі троє чоловіків напали на перехожого на вулиці, заштовхали в авто й вивезли в ліс, де роздягли, побили та кинули помирати.

Про це повідомив відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Потерпілий помер від численних травм.

Оголене тіло померлого виявили місцеві жителі 12 жовтня в лісосмузі Самарського району. 35-річний загиблий із 3 жовтня перебував у розшуку.

20 жовтня правоохоронці затримали причетних до вбивства. Ними виявилися троє місцевих жителів віком від 37 до 48 років. Двоє з них раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до злочину.

Крім того, в автомобілі одного з підозрюваних виявили гранату Ф-1 без маркування і запал УЗРГМ-2.

20 жовтня правоохоронці затримали причетних до вбивства Нацполіція

Підозрюваними виявилися троє місцевих жителів віком від 37 до 48 років Нацполіція

В автомобілі одного з підозрюваних виявили гранату Ф-1 Нацполіція

Двоє із затриманих раніше притягувалися до кримінальної відповідальності Нацполіція

Як писав OBOZREVATEL, у Бучі Київської області двоє зловмисників насильно посадили чоловіка в автомобіль Mercedes і відвезли в невідомому напрямку.