У Дніпрі троє чоловіків викрали перехожого, вивезли в ліс, роздягнули й побили до смерті

Борис Бондар Розслідування 20:45, 22.10.2020 Оновлено: 21:04, 22.10.2020

У Дніпрі троє чоловіків напали на перехожого на вулиці, заштовхали в авто й вивезли в ліс, де роздягли, побили та кинули помирати.

Про це повідомив відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Потерпілий помер від численних травм.

Оголене тіло померлого виявили місцеві жителі 12 жовтня в лісосмузі Самарського району. 35-річний загиблий із 3 жовтня перебував у розшуку.

20 жовтня правоохоронці затримали причетних до вбивства. Ними виявилися троє місцевих жителів віком від 37 до 48 років. Двоє з них раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до злочину.

Крім того, в автомобілі одного з підозрюваних виявили гранату Ф-1 без маркування і запал УЗРГМ-2.

20 жовтня правоохоронці затримали причетних до вбивства
Нацполіція
Підозрюваними виявилися троє місцевих жителів віком від 37 до 48 років
Нацполіція
В автомобілі одного з підозрюваних виявили гранату Ф-1
Нацполіція
Двоє із затриманих раніше притягувалися до кримінальної відповідальності
Нацполіція

Як писав OBOZREVATEL, у Бучі Київської області двоє зловмисників насильно посадили чоловіка в автомобіль Mercedes і відвезли в невідомому напрямку.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Зеленський пообіцяв лікарям зарплату в 25 тисяч, але не виділив грошей: що чекає на медиків у 2021-му

Клімкін допустив вступ України в НАТО до звільнення Криму і Донбасу

У Маріуполі вирує COVID-19: у лікарнях катастрофа з лікарями, киснем і ліжко-місцями

Для поїздки "слуг" на Донбас підготували іменну форму: це викликало гнів українців. Фото

В Україні вперше зафіксували понад 7 тисяч випадків COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 жовтня