У "червоному" Харкові влаштували бал без масок для студентів із 9 вишів. Фото

У Харкові під час карантинних обмежень провели студентський бал-маскарад. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого порушення санітарних правил.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НПУ Харківської області. Нині правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи, встановлюють свідків і очевидців злочину, а також можливих постраждалих осіб.

"Слідчий за цим фактом вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років", – зазначається в повідомленні.

Бал-маскарад у Харкові

У пресслужбі Харківської міської ради додали, що студентський бал-маскарад пройшов 16 жовтня в готелі "Харків-Палас". У заході взяли участь танцювальні команди з дев'яти вишів міста. Також там був присутній перший заступник харківського міського голови Ігор Терехов.

Люди на заході переважно були без масок на обличчі

На фото із заходу можна побачити, що більшість присутніх були без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Бал-маскарад у Харкові пройшов із можливим порушенням карантину

Учасники заходу

Учасники балу-маскараду

Учасники заходу не дотримувалися запобіжних заходів

Нагадаємо, що Харків через COVID-19 виявився в "червоній" зоні карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Харківської ОДА Олексій Кучер порівняв Харків і деякі райони області з Італією через спалах коронавірусу.