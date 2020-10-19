У 'червоному' Харкові влаштували бал без масок для студентів із 9 вишів. Фото

У Харкові під час карантинних обмежень провели студентський бал-маскарад. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого порушення санітарних правил.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НПУ Харківської області. Нині правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи, встановлюють свідків і очевидців злочину, а також можливих постраждалих осіб.

"Слідчий за цим фактом вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років", – відмічено в повідомленні.

У пресслужбі Харківської міської ради додали, що студентський бал-маскарад пройшов 16 жовтня в готелі "Харків-Палас". У заході взяли участь танцювальні команди з дев'яти вишів міста. Також там був присутній перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

На фото з заходу можна побачити, що більшість присутніх були без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Нагадаємо, що Харків через COVID-19 виявився в "червоній" зоні карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Харківської ОДА Олексій Кучер порівняв Харків і деякі райони області з Італією через спалах коронавируса.