У Чернівецькій області побили кандидата на пост глави ОТГ

Двоє невідомих нанесли тілесні ушкодження кандидату на пост глави Заставнівської ОТГ.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення правопорушників.

У поліцію із заявою звернувся 46-річний житель Заставни і повідомив, що 12 жовтня двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події.

Заявник розповів правоохоронцям, що він є кандидатом на пост глави місцевої об'єднаної територіальної громади.

Лікарі оглянули потерпілого і надали йому медичну допомогу.

За даним фактом слідчі Заставнівського відділення поліції почали кримінальне провадження за ч.2 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

За вказаний кримінальний злочин зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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