У Чернівецькій області побили кандидата на пост глави ОТГ
Медики надали допомогу потерпілому
Правоохоронці відкрили провадження за перешкоджання здійсненню виборчого права
Двоє невідомих нанесли тілесні ушкодження кандидату на пост глави Заставнівської ОТГ.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення правопорушників.
У поліцію із заявою звернувся 46-річний житель Заставни і повідомив, що 12 жовтня двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події.
Заявник розповів правоохоронцям, що він є кандидатом на пост глави місцевої об'єднаної територіальної громади.
Лікарі оглянули потерпілого і надали йому медичну допомогу.
За даним фактом слідчі Заставнівського відділення поліції почали кримінальне провадження за ч.2 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.
За вказаний кримінальний злочин зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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