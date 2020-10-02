У Чернігові п'яна неповнолітня вистрибнула з вікна

У Чернігові 1 вересня близько 23.30 17-річна дівчина, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вистрибнула з вікна другого поверху свого будинку.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, наразі вона перебуває у лікарні.

"Попередньо поліцейські встановили, що в той день дівчина ввечері відвідувала боулінг-клуб, де пила алкоголь. Повернувшись додому, вона, поки з невідомих причин, вистрибнула з вікна", – розповіло джерело.

Він додав, що досі з постраждалою нормально поспілкуватися не вдалося, вирішується питання про кваліфікацію події. Причини вчинку неповнолітньої встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Запоріжжі 27 вересня 19-річна дівчина наклала на себе руки, стрибнувши з недобудованого мосту.