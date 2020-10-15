У Чернігові член виборчкому вистрибнув із вікна 7-го поверху і загинув

Obozrevatel Розслідування 09:55, 15.10.2020 Оновлено: 10:16, 15.10.2020

У Чернігові 14 жовтня 32-річний член виборчої комісії наклав на себе руки, стрибнувши з вікна 7 поверху.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, раніше чоловік висловлював суїцидальні наміри.

"На місці події передсмертної записки поліція не виявила, але нібито у загиблого були складні стосунки з матір'ю", – зазначив він.

Наш співрозмовник уточнив, що за фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України, тобто – доведення до самогубства.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Чернігові 1 жовтня 17-річна дівчина, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вистрибнула з вікна другого поверху свого будинку.

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