У Борисполі викрили "сітку" підкупу виборців: за голос давали по 500 грн

Кирило Лютий Розслідування 16:58, 24.10.2020 Оновлено: 17:08, 24.10.2020

Поліція Київської області викрила 27-річного чоловіка, який у Борисполі перед місцевими виборами 25 жовтня організував "сітку" зі скупки голосів вартістю 500 гривень за кожен.

Як повідомила пресслужба МВС в суботу, 24 жовтня, до своєї діяльності зловмисник залучив інших людей, які допомагали йому отримувати особисті дані місцевих жителів, які пообіцяли за гроші голосувати за одного з кандидатів.

Під час обшуків, крім грошових коштів, були вилучені замітки, блокноти з прізвищами виборців, листівки політичної партії, інструкції для голосування та інші речові докази.

Місцевому жителю загрожує від 5 до 7 років тюремного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

У Борисполі викрили "сітку" підкупу виборців.
сайт МВС
За один голос пропонували 500 грн.
сайт МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВС озвучили підсумки порушень під час передвиборчої кампанії в Україні. Всього було отримано понад 7 тисяч заяв, відкрито понад 550 кримінальних проваджень та складено понад 1,5 тисячі адмінпротоколів.

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