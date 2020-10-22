Тополю "взяв в оборот" військкомат, коли він повідомив про третю квартиру Хомчака – волонтерка

Українського співака Тараса Тополю намагаються призвати на службу в армію із запасу після того, як він опублікував дані про отримання третьої квартири Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила голова ГО "Волонтерська сотня Добровілля" Наталія Воронкова. Нагадаємо, квартира, яку повинні надати для користування генерал-полковнику Хомчаку, відноситься до штатно-посадового житла і перебуває на балансі Міністерства оборони.

"Генерал Хомчак не придумав нічого кращого як "напрягти" по Тополі військкомат. Там зараз такий рух і шухер. Хочуть призвати його із запасу, щоб влаштувати веселу службу в "учебці". Нарили якусь прострочену довідку з 2007-2008 років, коли Тарас ще вчився в Академії Внутрішніх справ, і намагаються притягнути за вуха порушення правил військового обліку", – написала Воронкова.

Вона вважає, що Тополя як публічна особа "не міг переховуватись". Крім того, він багатодітний батько, додала волонтерка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя на своїй сторінці у Facebook написав, що Руслан Хомчак подав рапорт на отримання третьої квартири в своє розпорядження.

Начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник заявив, що ця інформація не зовсім відповідає дійсності, оскільки йдеться про "рапорт на отримання штатно-посадового житла, на яке має право будь-яка посадова особа Міноборони".