Топчиновника ДФС спіймали на хабарі в $200 тисяч. Ексклюзивні фото

Дар'я Дурова Розслідування 20:35, 30.10.2020 Оновлено: 21:03, 30.10.2020

Керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України спіймали під час отримання хабаря за закриття кримінального провадження, загальна сума якого – 200 000 доларів США.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань. Уточнюється, що 30 жовтня фіскала взяли "на гарячому" під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів.

OBOZREVATEL публікує ексклюзивні фото з місця затримання:

Голову Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС спіймали на хабарі
Чоловіка затримали "на гарячому"
Операцію провели 30 жовтня

Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясували, що чиновник вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 000 доларів за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінального провадження.

Чиновник вимагав гроші від глави фармацевтичного підприємства
dbr.gov.ua

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Загальна сума хабаря становила 200 000 доларів США
dbr.gov.ua
Затримання фіскала
dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області раніше затримали "на гарячому" одного з прокурорів Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури. Під час затримання він викинув гроші у вікно.

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