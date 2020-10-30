Топчиновника ДФС спіймали на хабарі в $200 тисяч. Ексклюзивні фото

Керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України спіймали під час отримання хабаря за закриття кримінального провадження, загальна сума якого – 200 000 доларів США.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань. Уточнюється, що 30 жовтня фіскала взяли "на гарячому" під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів.

OBOZREVATEL публікує ексклюзивні фото з місця затримання:

Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясували, що чиновник вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 000 доларів за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінального провадження.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області раніше затримали "на гарячому" одного з прокурорів Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури. Під час затримання він викинув гроші у вікно.