У ТКГ розвінчали маніпуляцію Росії про "план дій" щодо Донбасу

Представник президента РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов поширив маніпулятивну інформацію про "зобов'язання" України розглянути т.зв. дорожню карту щодо Донбасу.

Про це повідомив радник і спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Його заява була опублікована в Telegram-каналі Тристоронньої контактної групи 30 жовтня.

Як зазначив Арестович, представник Росії "дещо змістив акценти". Так, Гризлов сказав, що "Київ взявся надати свій варіант дорожньої карти, з усіх питань, яких торкнулися пропозиції представників окремих районів Донецької та Луганської області".

"Ця інформація не відповідає дійсності. Українська делегація в особі її голови Леоніда Кравчука ініціативно запропонувала власний варіант розблокування роботи підгруп (до речі, заблокованих саме представниками російської делегації), а саме – створити компіляційний і компромісний документ, об'єднавши пропозиції російської та української делегацій при посередництві шановного посла П'єра Мореля і саме ця пропозиція була взята до роботи", – сказано в повідомленні.

Арестович додав, що представники ОРДЛО в складі української делегації беруть активну участь у розробці документа, зокрема журналіст Сергій Гармаш (Донецька область) і юрист Вадим Горан (Луганська область).

Крім того, документ, якій пропонує Українська делегація, носить назву "план дій". Словосполучення "дорожня карта" українською стороною не використовується.

"Тому що наша позиція полягає в тому, що створення "дорожніх карт" – виняткова прерогатива вищого керівництва держав-учасників Нормандсткого формату", – пояснили в ТКГ.

Також Арестович вказав на помилку російського агентства ТАСС. Як зазначив дипломат, щодо України слід використовувати прийменник "в", а не "на".

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Повідомлення росЗМІ, на помилки в якому вказали українські дипломати Telegram / Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ)

Повідомлення, на помилки в якому вказали українські дипломати Telegram / Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що представники Росії на переговорах висунули нову пропозицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі.