Тисяча євро зарплати керівнику митниці: у мене – все

Роман Насіров Розслідування 15:45, 24.10.2020

Поки не кажу про все інше, але оцініть: керівник всієї митниці, ЗП – трохи більше 1 тис дол і трохи менше 1 тис євро...

Скріншот оголошення про вакансію
Фейсбук Романа Насірова

У мене – все...

PS: на пошук – субота, неділя, понеділок.

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Розслідування

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