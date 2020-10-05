У Херсоні облили "кров'ю" російську шпигунку, яка вийшла із СІЗО. Фото та відео

У Херсоні 5 жовтня за заставу в пів мільйона гривень випустили із СІЗО Тетяну Кузьмич (псевдо "Цвєтаєва"), яку підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Коли жінка із сумками вийшла на вулицю, її облили червоною фарбою. Відповідне відео опублікувала у Facebook представниця херсонської "Самооборони" Інна Усачова (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Тетяну Кузьмич облили "кров'ю". Facebook / Інна Усачова

За версією слідства, в 2015 році главу громадської організації "Російська національна громада "Русичъ", старшу викладачку комунального вишу "Херсонська академія неперервної освіти" завербував представник російської спецслужби з псевдонімом "Олександр Престолов". Це сталося в Криму, передає ТСН.

Активісти вийшли на мітинг під СІЗО. Facebook / Інна Усачова

Мама Кузьмич намагалася "відбити" дочку. Facebook / Інна Усачова

Жінка втікала із СІЗО. Facebook / Інна Усачова

Встановлено, що Кузьмич шпигувала за українськими службами й передавала інформацію окупантам через електронну пошту, а також особисто зустрічалася з росіянами на окупованому півострові й у Москві.

Під час обшуків за місцем проживання у неї знайшли комп'ютер (із відкритою поштою, через яку вона передавала дані, і програмою, яка видаляла відправлені файли), мобільні телефони, флеш-накопичувачі, переносний магнітний накопичувач пам'яті, українські сім-карти, кредитні карти "Сбербанка России", російські рублі та російські агітаційні матеріали.

У серпні суд заарештував шпигунку до 9 жовтня із правом внесення застави в розмірі 529 тисяч 500 гривень. Після цього до Кузьмич на зустріч приїжджали кілька проросійських політичних діячів і адвокатів.

Згідно з отриманою інформацією, керівництво "Росспівробітництва" планувало внести заставу за Кузьмич, а також має намір запросити в Херсон представників ОБСЄ, ООН, Червоного Хреста для надання ситуації розголосу.

Крім того, заставу нібито був готовий заплатити член "Опозиційного блоку", нардеп Вадим Новинський. Хто саме заплатив гроші, поки не відомо.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України заблокувала поширення з Росії і терористичної "ДНР" фейків, які повинні були дестабілізувати ситуацію в країні напередодні місцевих виборів.