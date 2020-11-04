Терористи влаштували на Донбасі масові обстріли та поранили воїна ЗСУ – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі знову знехтували перемир'ям і впродовж 3 листопада здійснили шість обстрілів позицій ЗСУ. В результаті було поранено одного захисника України.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога", – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності бригад ЗСУ режим припинення вогню зберігався повною мірою. Захисники запевнили, що підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

"Обстановка в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони", – підсумували у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розвідка України дізналася, що російські окупанти на Донбасі продовжили проведення інженерних робіт на передовій, попри перемир’я. Так, бойовики відновлюють наявні окопи, розчищують та укріплюють їх майже по всій лінії розмежування. Також вони проводять фортифікаційні роботи з обладнання другої лінії оборонних рубежів.