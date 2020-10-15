Терористи влаштували масові обстріли ЗСУ після Дня захисника – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі вкотре зірвали перемир'я та відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ. Особливо ворожа активність зросла після Дня захисника України.

Зокрема, за даними пресслужби штабу ООС, окупанти порушували режим тиші 14 жовтня тричі та від початку доби 15 жовтня – п'ять разів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Упродовж минулої доби, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року. Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета", – зазначили воїни.

Від початку ж поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушували режим тиші. Так, ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського – стріляючи з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втім українські захисники зброю у відповідь не застосовували й запевнили, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації. Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню", – наголосили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у звіті СММ ОБСЄ від 14 жовтня повідомили, що на окупованій території Луганської області виявили 51 одиницю озброєння російських військ на чотирьох полігонах. З них сім танків – біля житлового масиву в селищі Хрустальний.