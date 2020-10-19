Терористи відкрили вогонь по ЗСУ під Авдіївкою – штаб ООС

Всупереч домовленостям про перемир'я, російські терористи на Донбасі знову влаштували вогневі провокації проти ЗСУ. Так, минулої доби, 18 жовтня, у районах відповідальності українських бригад було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook, обидва факти задокументовано на ділянці у районі Авдіївки. Там в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Оскільки постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, на провокативні дії противника зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів в лавах захисників України не було.

Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

"Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", – запевнили у штабі ООС.

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