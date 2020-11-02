Терористи порушили домовленості ТКГ на Донбасі – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі знову знехтували домовленостями про перемир'я та влаштували обстріли позицій ЗСУ. Крім того, окупанти вдалися до забороненої розвідки.

Як повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook, ввечері 1 листопада збройні формування Російської Федерації застосували стрілецьку зброю в районі населеного пункту Водяне.

Оскільки постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Окрім того, неподалік від Водяного задокументовано проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було знешкоджено, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники неухильно дотримуються домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року", – запевнили воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник застосував протитанковий ручний гранатомет.