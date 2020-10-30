Терористи поранили двох військових на Донбасі

На Донбасі в результаті обстрілу з боку озброєних формувань Росії поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Українська сторона поінформував ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню, повідомляється в Telegram-каналі делегації України в Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що обстріл вівся із стрілецької зброї (близько 20:40) і ручного протитанкового гранатомета (близько 21:41) з напряму Ужівки на Водяне. Один військовий отримав поранення.

Також в районі Золотого-4 був противник застосував безпілотник, з якого була скинута граната ВОГ-25. Там ще один український захисник отримав легке поранення.

Всім постраждалим надана необхідна медична допомога, їхній стан – задовільний.

"Негайно через контрольний механізм, створений в рамках діяльності ТКГ, українською стороною було повідомлено представникам СММ ОБСЄ (про порушення) і введено режим тиші", – йдеться в повідомленні.

Також українська сторона направила письмову ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, в якій зажадала негайної реакції на поточну ситуацію на лінії розмежування, щоб змусити окупантів припинити ескалацію конфлікту і дотримуватися домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі, всупереч домовленостям про перемир'я, 28 жовтня чотири рази обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського захисника.