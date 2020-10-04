Терористи обстріляли ЗСУ на Донбасі з гранатометів – штаб ООС

У неділю, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військ на Донбасі, тричі порушивши режим припинення вогню.

Бойових втрат і поранень серед бійців ЗСУ немає, вони вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний станковий гранатомет – неподалік Водяного. Крім того, районі населеного пункту Шуми збройні формування РФ відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Зазначається, що нині військовослужбовці ЗСУ спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі на Луганщині. Наразі ліквідовано займання поблизу населених пунктів Лобачеве, Болотене та між селами Піщане, Нижньотепле й Артема. Локалізовані осередки загорянь біля Бобрового, Воронового, Боровського, Трьохізбенки, Муратового, Капітанового, та Вільхового. Загалом 4 жовтня на різних ділянках до гасіння пожеж від Збройних сил задіяно 165 військовослужбовців та 13 одиниць інженерної техніки.

У штабі ООС наголошують, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські воїни непохитно виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Зокрема, вони неухильно дотримуються режиму припинення вогню, водночас готові адекватно реагувати на будь-які провокації противника.

Зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі 4 жовтня. Facebook Операція об'єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 3 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, а гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої.