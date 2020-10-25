Терористи на Донбасі знову зірвали перемир'я обстрілами ЗСУ – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі вкотре порушили домовленості про перемир'я і влаштували провокаційні обстріли позицій ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook, минулої доби, 24 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Втім на провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Що ж стосується терористів, то у них 24 жовтня, за даними у Twitter офіцера ЗСУ Сергія Нещадима, була одна небойова втрата. У ДТП загинув бойовик 4 ОМСБр 2 АК РФ.

Також 24 жовтня військовослужбовці ЗСУ разом із вогнеборцями ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.

Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", – запевнили воїни.

Зазначимо, що 25 жовтня в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. З нагоди цього свята армійців, які забезпечують транспортний супровід ЗСУ, привітав командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Професія автомобіліста – особлива, з властивою їй романтикою та традиціями. Але, перш за все, це напружена праця, що вимагає фізичної та емоційної самовіддачі. Щодня ви берете на себе турботу про безпечне доставлення у пункти призначення військових підрозділів та перевезення вантажів для потреб військ", – процитувала слова генерал-лейтенанта пресслужба Командування ОС ЗСУ у Facebook.

"І не важливо чи сидите ви за кермом автобуса, чи легкового або вантажного автомобіля: усі ви – на одній дорозі. Досвід, набутий в ході АТО та ООС, показав, наскільки важливі мобільність і швидкість пересування військ у бойових умовах", – додав Наєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня озброєні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Так, недалеко від населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.