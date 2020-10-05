Терористи на Донбасі зірвали перемир'я і п'ять разів обстріляли ЗСУ – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі вкотре зірвали перемир'я і п'ять разів відкривали вогонь з різної зброї в бік позицій захисників України.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС на сторінці у Facebook. Втім, незважаючи на провокації ворога, воїнам ЗСУ вдалося зберегти контроль над ситуацією на фронті. Крім того, вони дотримуються домовленостей щодо режиму тиші.

Що ж стосується бойовиків, то вони протягом 4 жовтня чотири рази порушували свої зобов'язання. Так, неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – запевнили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Втім українські військові спільно з рятувальниками ДСНС змушені боротися з іншою небезпекою на фронті – вони продовжують ліквідовувати осередки пожеж на Луганщині. Так, 4 жовтня основні зусилля були спрямовані на гасіння осередків загорянь поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми.

Окрім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове. Воїни допомагали місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі також п’ять разів порушили режим припинення вогню. Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, а гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої.