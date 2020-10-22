Терористи на Донбасі влаштували прицільні обстріли: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Російські терористи на Донбасі влаштували прицільні обстріли позицій ЗСУ і змусили захисників України відкрити вогонь у відповідь.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook, наголосивши, що наші воїни змогли зберегти контроль над ситуацією в районі проведення Операції Об’єднаних сил (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості про перемир'я. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, українські воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл. Бойових втрат і поранень у лавах ЗСУ не було. Втрати противника уточнюються.

Окрім того, 21 жовтня у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил припинили роботу безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

Від початку доби 22 жовтня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

"На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками", – запевнили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів один боєць Збройних сил України отримав поранення. Його з акубаротравмою доправили до лікувального закладу.