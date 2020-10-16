Терористи на Донбасі влаштували обстріли ЗСУ і запустили безпілотник – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі 15 жовтня влаштували масштабні провокації проти ЗСУ. Зокрема, вони неодноразово вели вогонь в бік наших позицій та застосовували заборонені засоби розвідки.

Як повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook, загалом впродовж минулої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського. На щастя, бойових втрат у лавах українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 16 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції, сумлінно виконуючи завдання за призначенням", – запевнили воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня, у День захисника України, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівкапротивник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.