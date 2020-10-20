Терористи на Донбасі влаштували обстріли та запустили безпілотник – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі 19 жовтня знову зірвали перемир'я. Зокрема, вони відкривали вогонь в бік ЗСУ та застосували заборонені засоби розвідки.

Втім, як зазначила пресслужба штабу ООС у Facebook, попри намагання окупантів, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишилася повністю контрольованою українськими захисниками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними захисників, 19 жовтня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Оскільки неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Провокації терористів не призвели до бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил.

Крім того, в районі Авдіївки, всупереч домовленостям, було задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби роботу безпілотника противника було припинено.

Від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності бойових бригад ЗСУ пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Підсумовуючи, штаб ООС зазначив, що крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували понад два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 знайдених вибухонебезпечних предмети.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Ситуація в районі проведення операції контрольована українськими воїнами", – резюмували армійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих Росією територіях Луганщини 16 жовтня було виявлено 13 одиниць озброєння, розташованих із порушенням ліній відведення. Серед них – реактивна система залпового вогню, самохідні та буксирувані гаубиці, а також протитанкова гармата.