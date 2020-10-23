Терористи на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ та запустили коптер-розвідник – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі знову проігнорували перемир'я та влаштували обстріли позицій Збройних сил України і заборонену розвідку.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС, минулої доби, 22 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано п’ять порушень домовленостей про режим тиші. Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет. Бойових втрат і поранень в результаті вогневих провокацій окупантів серед українських захисників не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументували на Приазов’ї. Там у вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине було зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу квадрокоптер. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил роботу безпілотника противника було припинено.

Від початку поточної доби, 23 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами", – запевнили захисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 та 22 жовтня російські терористи на Донбасі влаштували прицільні обстріли позицій ЗСУ і змусили захисників України відкрити вогонь у відповідь. Крім того, вони запустили для розвідки свій безпілотник "Орлан-10".