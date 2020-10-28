Терористи на Донбасі обстріляли ЗСУ з гранатометів – штаб ООС

Російські терористи на Донбасі знову порушили домовленості про перемир'я й влаштували провокаційні обстріли позицій Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook, упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Терористи ж 27 жовтня, за даними у Twitter офіцера ЗСУ Сергія Нещадима, мали одну небойову втрату – загинув окупант зі складу 4 ОМСБр 2 АК РФ.

Від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Що ж стосується захисників України, то вони перебувають у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника,але водночас дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

"Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", – запевнили воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ помітили 23 жовтня 27 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Мова йде про гаубиці та ЗРК.