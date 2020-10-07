Терористи на Донбасі двічі обстріляли воїнів ЗСУ – штаб ООС

Протягом минулої доби, 6 жовтня, російські терористи на Донбасі двічі порушили режим тиші та відкрили вогонь в бік позицій українських захисників.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook, наголосивши, що, попри все, ситуація на фронті залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, 6 жовтня збройні формування Російської Федерації у районі відповідальності ОТУ "Схід" відкривали неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Тим часом бойовики, попри перемир'я, продовжують зазнавати втрат, втім усі вони небойові, повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

"Втрати "орків" за 06.10. склали одну особу: безповоротні (200) – 1 (2 омсбр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються). За уточненими даними, протягом 05.10. втрати противника склали: безповоротні (200) – 1 (1 омсбр 1 АК, небойовий, внаслідок порушення заходів безпеки)", – зазначив захисник.

Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

"Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – запевнили українські захисники.

Також воїни нагадали, що у районі проведення ООС належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, 6 жовтня військовослужбовцями ЗСУ спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано пожежі поблизу населених пунктів Болотенне, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та Станиця Луганська.

Окрім того, військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове військові продовжують розчищати заблоковані шляхи, розбирати завали на об’єктах селищної інфраструктури та у зруйнованих вогнем приватних будинках.

Як повідомлявOBOZREVATEL, на Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети за 2 км від лінії зіткнення. Зокрема, два знаряддя 2Б14 "Піднос" калібру 82 мм розташовані поблизу населеного пункту Веселогорівка Луганській області.