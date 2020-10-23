Терористи "ЛНР" залякували переселенців за допомогою підроблених марок "Укрпошти" – СБУ

Служба безпеки України заблокувала використання підроблених марок "Укрпошти".

Їх представники терористичної організації "ЛНР" клеїли на листи для залякування переселенців з окупованих територій, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За даними відомства, протягом 2019-2020 років на території декількох областей діяла група осіб, яка реалізовувала підроблені поштові марки різних замовників.

Під час обшуків виявлено підроблені марки "Укрпошти".

Частину з них використовували терористи "ЛНР" для розсилки поштової кореспонденції. "У ній окупанти вимагали від громадян підтвердити право на нерухомість на тимчасово окупованій території. У разі ненадходження документації," органи влади ЛНР "погрожували позбавити людей майнових прав. За задумом терористичної організації, використання марок державного поштового оператора України на подібних листах повинно було підривати довіру переселенців до органів української державної влади", – зазначають в СБУ.

Серійне виробництво підробок знаходилося на території невизнаного Придністров'я, потім їх контрабандним шляхом завозили до України.

Оперативники СБУ також вилучили гроші в різній валюті.

За попередніми оцінками, збитки "Укрпошти" від використання таких марок могли скласти понад 50 мільйонів гривень.

Оперативники затримали одного з фігурантів під час спроби відправити партію підробок. Також в п'яти регіонах проведено більше 30 обшуків, під час яких було вилучено гроші в різній валюті (в цілому близько 3 млн грн), засоби зв'язку, зброю і боєприпаси, а також підроблена продукція на 5 млн грн.

Двом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК.

Під час обшуків знайдено зброю і боєприпаси.

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