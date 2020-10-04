Терористи 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

Минулої доби, 3 жовтня, російсько-окупаційні війська на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook, стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, а гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої.

На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка терористи вели вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

На вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у Telegram, що втрати російсько-окупаційних військ за добу склали три особи: один загиблий та двоє поранених (усі випадки – не бойові, обставини уточняються).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.