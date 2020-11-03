Теракт у Відні: з'явилися перші подробиці про особу нападника

Таша Адамович Розслідування 11:00, 3.11.2020 Оновлено: 11:20, 3.11.2020

Ліквідований в Австрії терорист був уродженцем Відня з албанським корінням.

Про це повідомило видання Falter. Злочинцеві було 20 років, він був відомий австрійській розвідці та належав до 90 ісламістів, які планували воювати в Сирії, пишуть журналісти.

Німецький таблоїд Bild опублікував інформацію про те, що віденський терорист, можливо, розповідав про плани нападу в своєму Instagram. Органи безпеки перевіряють ймовірність цього. У закритому наразі акаунті ймовірний терорист позує з автоматом Zastava M70, пістолетом і мачете. Віденський стрілець теж використовував подібний автомат і ручну вогнепальну зброю, йдеться в повідомленні.

Також в акаунті було опубліковано частину присяги на вірність лідерові терористичного угруповання ІГІЛ.

У день теракту підозрюваний у скоєнні злочину опублікував ще одну фотографію: з кількох малокаліберних патронів, а також патронів, що нагадують калібр 7,62x39мм, він виклав напис Baqiyah. Це слово є частиною арабського висловлювання Dawlatul al-Islam baqiyah wa tatamaddad – "Ісламська держава" вціліла і розширюється".

Також, за інформацією журналістів, вранці в день скоєння злочину стрілець надіслав двом своїм знайомим відео, на якому відображені епізоди нападу на редакцію французького сатиричного журналу Charlie Hebdo в 2015 році.

Світлина з Instagram ймовірного віденського терориста
bilder.bild.de

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в центрі австрійської столиці 2 листопада сталася серія атак зі стріляниною й вибухом. За даними поліції Відня, стрілянина почалася приблизно о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Троє людей загинули на місці. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала. Терориста ліквідували. Він був радикальним прихильником ІГІЛ. Під час теракту використовував штурмову гвинтівку. Також на ньому був пояс із вибухівкою, який виявився муляжем.

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