Святкуємо день юриста разом з НАБУ та СБУ

Сьогодні Детективи НАБУ спільно з СБУ розпочали проводити обшуки за місцем проживання фізичних осіб, офісів низки компаній та інших об'єктів у межах розслідування можливих зловживань, через які Українському Дунайському пароплавству завдано збитків в особливо великих розмірах. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада минулого року.

Рівно рік тому, 8 жовтня, колишній очільник Українського Дунайського пароплавства Дмитро Чалий, той самий, який говорив, що компанія банкрут, але він її готовий приватизувати, був звільнений з посади. Тоді ми розпочали повне перезавантаження роботи компанії, яка до того часу мала за плечима численні борги і корупцію, отриману від попереднього керівництва.

Через місяць УДП очолив новий керівник – Олексій Хомяков, перед яким поставили завдання не лише вивести компанію у прибуток (це їм вдалося – 34,6 млн прибутку заробила компанія попри коронакризу за результатами І-го півріччя цього року), а й максимально сприяти в розслідуванні корупційних схем на підприємстві, якими навмисно доводили компанію до банкрутства. Йдеться, у тому числі про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належали УДП і які в подальшому були вивезені за кордон.

І ще раз вітаю всіх юристів з вашим професійним святом

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