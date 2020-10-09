Сутички через справу Шеремета: імовірний учасник виявився "беркутівцем"

У сутичках із протестувальниками під час засідання Київського апеляційного суду в справі вбивства журналіста Павла Шеремета нібито брав участь колишній "беркутівець" Олександр Прідьма.

Про це повідомив у Twitter користувач Highlander Freeman. Він уточнив, що силовик – представник поліції особливого призначення.

У мережі припустили, що грубу силу до протестувальника нібито застосував "ексберкутівець" Олександр Прідьма. Twitter Highlander Freeman

Силовик штовхнув чоловіка під Київським апеляційним судом. Twitter Highlander Freeman

"Встановлено особу "беркутівця", який 6 жовтня штовхнув протестувальника у спину. Подія відбулась біля Київського апеляційного суду після засідання у справі Шеремета. До вашої уваги поліціянт із ППОП (Беркут) м. Києва Прідьма Олександр Іванович 26.11.1992 р. н., ІПН 3393309890", – зазначив автор допису.

Додамо, що в мережі також є декларація силовика з аналогічним іменем. У ній йдеться, що він родом із села Хомутець Миргородського району, Полтавської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сутички під Київським апеляційним судом 6 жовтня трапилися між силовиками та прихильниками одного з обвинувачуваних – Андрія Антоненка. В результаті одного чоловіка з місця подій забрала швидка допомога.