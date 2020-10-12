Суддю-втікача Чауса прибрали з розшуку "Інтерполу"
"Інтерпол" зняв із міжнародного розшуку українського суддю-втікача в справах Євромайдану Миколу Чауса, який підозрюється в отриманні 150 тис. доларів хабара.
Про це повідомив Telegram-канал "Зливи і груші". Як відомо, скандальний екссуддя Дніпровського районного суду Києва зараз живе в Молдові.
"Тепер його червона картка відсутня в базі "Інтерполу", – написали автори.
Нагадаємо, що історія з Миколою Чаусом, якому в Україні інкримінували хабарництво, триває ще з 2016 року. Тоді правоохоронці не змогли затримати його через статус судді. А коли парламент нарешті погодився на затримання і арешт Чауса, той уже давно перебував поза Україною.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали на гарячому під час отримання хабара.
Він розглядав справу торговця наркотиками і раптом несподівано оголосив перерву. Після цього пішов із будівлі, зустрівся з людиною, яка передала йому хабар, потім повернувся і ухвалив рішення на користь підсудного. Суддя сховав частину грошей в скляні банки, які закопав у городі.
Заарештувати Чауса українські прокурори не змогли через суддівський імунітет, якого його могла позбавити Верховна Рада.
Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт квартири і автомобіля Чауса.
Однак він втік до окупованого Крим, а звідти – в Молдову.
1 березня 2017 року його затримали співробітники прокуратури країни. Після цього Україна направила в Молдову запит на екстрадицію судді-втікача.
У листопаді 2019-го молдавський суд вкотре відмовив у наданні Чаусу політичного притулку.