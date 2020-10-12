Суддю-втікача Чауса прибрали з розшуку "Інтерполу"

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Розслідування
1,3 т.

  • В Україні скандальному ексчиновнику інкримінували хабарництво

  • Відомо, що після втечі з країни в 2017-му він живе у Молдові

  • Нині Микола Чаус "поміняв статус" у розшуку Інтерполу

Суддя Микола Чаус

"Інтерпол" зняв із міжнародного розшуку українського суддю-втікача в справах Євромайдану Миколу Чауса, який підозрюється в отриманні 150 тис. доларів хабара.

Про це повідомив Telegram-канал "Зливи і груші". Як відомо, скандальний екссуддя Дніпровського районного суду Києва зараз живе в Молдові.

"Тепер його червона картка відсутня в базі "Інтерполу", – написали автори.

Скришот

Нагадаємо, що історія з Миколою Чаусом, якому в Україні інкримінували хабарництво, триває ще з 2016 року. Тоді правоохоронці не змогли затримати його через статус судді. А коли парламент нарешті погодився на затримання і арешт Чауса, той уже давно перебував поза Україною.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали на гарячому під час отримання хабара.

  • Він розглядав справу торговця наркотиками і раптом несподівано оголосив перерву. Після цього пішов із будівлі, зустрівся з людиною, яка передала йому хабар, потім повернувся і ухвалив рішення на користь підсудного. Суддя сховав частину грошей в скляні банки, які закопав у городі.

  • Заарештувати Чауса українські прокурори не змогли через суддівський імунітет, якого його могла позбавити Верховна Рада.

  • Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт квартири і автомобіля Чауса.

  • Однак він втік до окупованого Крим, а звідти – в Молдову.

  • 1 березня 2017 року його затримали співробітники прокуратури країни. Після цього Україна направила в Молдову запит на екстрадицію судді-втікача.

  • У листопаді 2019-го молдавський суд вкотре відмовив у наданні Чаусу політичного притулку.

УкраїнаКорупція в УкраїніІнтерполМикола Чаус