Суддю-втікача Чауса прибрали з розшуку "Інтерполу"

"Інтерпол" зняв із міжнародного розшуку українського суддю-втікача в справах Євромайдану Миколу Чауса, який підозрюється в отриманні 150 тис. доларів хабара.

Про це повідомив Telegram-канал "Зливи і груші". Як відомо, скандальний екссуддя Дніпровського районного суду Києва зараз живе в Молдові.

"Тепер його червона картка відсутня в базі "Інтерполу", – написали автори.

Нагадаємо, що історія з Миколою Чаусом, якому в Україні інкримінували хабарництво, триває ще з 2016 року. Тоді правоохоронці не змогли затримати його через статус судді. А коли парламент нарешті погодився на затримання і арешт Чауса, той уже давно перебував поза Україною.

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