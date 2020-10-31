Майже половина суддів КСУ внесла нові доходи в декларації, коли доступ до них був закритий
Сім із 15 суддів Конституційного суду України внесли нові дані про свої доходи, поки публічний доступ до єдиного реєстру електронних декларацій був закритий.
Відомості були внесені 29 жовтня, свідчать дані реєстру НАЗК. Зокрема, про суттєві зміни в розділі про доходи (в тому числі подарунки) повідомив глава Конституційного суду Олександр Тупицький. Він задекларував 181 тисячу гривень заробітної плати.
Також зміни в декларації внесли:
Ірина Завгородня – 201,3 тис. грн зарплати;
Сергій Головатий – 206,4 тис. грн зарплати;
Олександр Литвинов – 189,4 тис. грн зарплати;
Володимир Мойсик – 211,6 тис. грн зарплати;
Олег Первомайський – 164,2 тис. грн зарплати.
Ще один суддя КСУ Віктор Колесник 28 жовтня отримав 221,93 тис. грн зарплати і задекларував їх наступного дня.
Нагадаємо, рішення КСУ щодо скасування відповідальності за недостовірне декларування не підтримали чотири судді: Сергій Головатий, Василь Лемак, Олег Первомайський і Віктор Колесник.
КС своєю постановою позбавив НАЗК багатьох повноважень, головне з яких – ведення відкритого реєстру електронних декларацій і їх перевірка на предмет недостовірних відомостей.
Однак Кабінет міністрів 29 жовтня ухвалив розпорядження, яким зобов'язав невідкладно відновити доступ до реєстру. Вже 30 жовтня Національному агентству з попередження корупції відновили доступ до декларацій.
Як писав OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
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