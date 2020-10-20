Суд залишив на волі ексберкутівців, які причетні до вбивства 48 євромайданівців
Святошинський районний суд Києва відмовився помістити під домашній арешт колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру, яких обвинувачено в причетності до вбивства 48 активістів Євромайдану.
Про це повідомило РБК-Україна. 20 жовтня суд присяжних продовжив розглядати справу про розстріл Небесної Сотні на вулиці Інститутській у Києві.
У цьому злочині звинувачують п'ять ексбійців "Беркута": Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка й Олега Янишевського.
Їх усіх звільнили в кінці грудня 2019 роки для участі в обміні полоненими в межах домовленостей між президентами України та Росії.
Проте 8 лютого 2020 року Тамтура і Маринченко повернулися на підконтрольну територію України.
Суд присяжних відхилив клопотання прокуратури помістити двох обвинувачених під домашній арешт, мотивуючи своє рішення тим, що Тамтура і Маринченко не приховуються від суду.
Водночас суд оголосив у розшук трьох інших ексбійців "Беркута", які покинули територію України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суду 28 грудня 2019 року відпустив із-під варти під особисте зобов'язання ексбійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні. Скандальне рішення було ухвалено в межах підготовки до обміну полоненими між Україною і Росією.
8 лютого 2020 року стало відомо, що Олександр Маринченко та Сергій Тамтура – двоє з п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких раніше передали на окуповані території в межах обміну утримуваними, – повернулися до Києва.
Маринченка, Тамтуру, Янишевського, Зінченка й Аброськіна звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.