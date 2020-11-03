Суд залишив ексглаву МЗС Кожару під вартою

Київський апеляційний суд відмовився випустити з-під варти колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві глави правління телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Про це повідомила пресслужба Київського апеляційного суду. Ексміністра залишили в СІЗО до 20 листопада 2020 року включно.

Суд розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення Шевченківського районного суду Києва від 22 вересня 2020 року. Їм було задоволено клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області про продовження терміну дії запобіжного заходу для Кожари у вигляді утримання під вартою до 20 листопада 2020 року включно.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", – повідомили в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокурори розповіли подробиці загибелі бізнесмена, голови правління телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, який був виявлений застреленим у будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари.

Як з'ясувалося, Кожара та його гість під час НП перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння. Стрілянина трапилася під час застілля

25 березня ексголові МЗС оголосили про підозру за фактом умисного вбивства.