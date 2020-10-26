Суд залишив без змін запобіжний захід Гладковському

Obozrevatel Розслідування 15:57, 26.10.2020

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 26 жовтня не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському.

Слідча суддя за результатами розгляду відмовила у задоволенні клопотання захисту підозрюваного, повідомила пресслужба ВАКС.

Запобіжний захід Гладковському ВАКС обрав 19 жовтня минулого року: тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у 10 млн грн. Підозрюваний вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього покладені процесуальні обов’язки, їхню дію неодноразово продовжували.

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