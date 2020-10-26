Суд залишив без змін запобіжний захід Гладковському

Obozrevatel
Obozrevatel
Розслідування
5,0 т.

  • Його підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем та декларуванні неправдивої інформації

  • Слідство ще в одній зі справ – щодо корупційних схем у закупівлі автомобілів для армії – завершили у червні 2020-го

  • За висновком слідчих, дії Гладковського завдали державі збитків у 17,44 млн грн

Олег Гладковський

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 26 жовтня не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському.

Слідча суддя за результатами розгляду відмовила у задоволенні клопотання захисту підозрюваного, повідомила пресслужба ВАКС.

Запобіжний захід Гладковському ВАКС обрав 19 жовтня минулого року: тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у 10 млн грн. Підозрюваний вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього покладені процесуальні обов’язки, їхню дію неодноразово продовжували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВищий антикорупційний судОлег Гладковський