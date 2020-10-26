Суд залишив без змін запобіжний захід Гладковському

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 26 жовтня не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському.

Слідча суддя за результатами розгляду відмовила у задоволенні клопотання захисту підозрюваного, повідомила пресслужба ВАКС.

Запобіжний захід Гладковському ВАКС обрав 19 жовтня минулого року: тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у 10 млн грн. Підозрюваний вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього покладені процесуальні обов’язки, їхню дію неодноразово продовжували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.

Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.

У липні 2019 року Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом установи з моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу).

Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.

8 жовтня детективи НАБУ повідомили Гладковському про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування неправдивої інформації) КК України.