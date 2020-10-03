Суд вже усував детектива НАБУ через фальсифікації експерта Педь – адвокат

У липні 2019 року Солом'янський районний суд відсторонив детектива НАБУ від проведення розслідування у справі "Укрнафти" через його спроби фальсифікації експертних висновків за допомогою приватного експерта Ірини Педь.

Про це повідомила адвокат у справі "Роттердам+" Наталія Дрігваль.

"Автор так званої "нової експертизи" у справі "Роттердам+" Ірина Педь, яка нібито підтвердила "збитки" від дії формули, раніше допомагала детективам НАБУ фальсифікувати висновки експертиз у справі ПАТ "Укрнафта". У липні 2019 року порушення були встановлені і задокументовані Солом'янським районним судом Києва, який тоді відсторонив детективів від розслідування", – повідомила вона.

З посиланням на оприлюднене у відкритому доступі рішення суду від 23 липня 2019 року адвокат повідомила, що один з детективів вимагав від в.о. глави Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Мін'юсту включити до складу комісії приватного експерта Педь.

"Детектив наполягав на тому, щоб в.о глави інституту включив до комісії експертів приватного судового експерта Педь І.В., здійснював тиск на експертів інституту, щодо прискореного проведення експертиз та складання "правильних", в його розумінні, висновків експертизи з можливістю надання остаточного варіанту проєкту для ознайомлення і редагування", – процитувала адвокат рішення суду.

В ході розгляду стало відомо, що саме приватний експерт Педь підготувала "потрібні" детективу висновки, до яких детектив апелював при чиненні тиску на експертів державної установи.

"Під час візитів до Центру особливу увагу директора і судових експертів Центру детектив звертав на висновок приватного судового експерта Педь І.В., підписаний нею як фахівцем, в якому містилися прямі посилання на матеріали кримінального провадження", – йдеться в рішенні суду, на яке вказала адвокат.

За словами Дрігваль, це рішення суду є прямим підтвердженням несамостійності і ангажованості приватного експерта Педь, яка на вимогу НАБУ підготувала необхідний детективам висновок у справі "Роттердам+".

Раніше повідомлялося, що приватний експерт Ірина Педь в 2019-2020 р. отримала від НАБУ понад 520 тис. грн за надання деяких послуг експерта. Вона стала найбільшим підрядником НАБУ для проведення експертиз.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" закрито 27 серпня 2020 року через відсутність в ньому складу злочину. За 3,5 роки детективи НАБУ не змогли знайти жодних доказів шкоди від формули.

4 державних науково-дослідних інститути, 10 українських і міжнародних експертних установ підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули "Роттердам+".

11 серпня 2020 р. відсутність будь-яких збитків від формули підтвердила фінальна комплексна експертиза СБУ, після чого прокурор і постановив закрити справу.

Це рішення прокурора підтвердив Офіс Генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд, який 24 вересня визнав рішення про закриття справи повністю законним і обґрунтованим.

Через місяць після закриття справи і підтвердження цього рішення Вищим антикорупційним судом, НАБУ повідомило про отримання певної експертизи від приватної особи, яка нібито підтверджує 40 млрд грн "збитків" від дії формули.

Адвокати з боку захисту повідомили про фальсифікацію матеріалів уже закритого розслідування заднім числом і звернулися в ДБР.